Росія краде наші технологічні рішення і масштабує їх, - Білецький

Через відсутність стратегії ВПК і розвитку технологій Україна втратила домінування у виробництві дронів, вважає командир Третього армійського корпусу.

Україні потрібна стратегія військово-промислового комплексу і розвитку технологій та забезпечення, оскільки Росія краде унікальні українські технології і масштабує їх на державному рівні. Про це на конференції “Ялтинська європейська стратегія, YES-2025” заявив командир Третього армійського корпусу, полковник Андрій Білецький.

Він заявив, що у 2022-2024 роках Україна домінувала в інноваціях: першою створила систему тотального дронового спостереження, важкий бомбардувальний дрон, пройшла революцію FPV та налагодила роботу дронів-перехоплювачів, інтегрованих із радарами.

“Це інновації не згори, а знизу — від підрозділів. Ми пишалися цим у медіа, а росія масштабувала наші технологічні рішення на державному рівні. І от у 2025 році росія, яка йшла нашими слідами, вже випередила Україну за кількістю FPV-дронів. Саме тому нам потрібна стратегія військово-промислового комплексу і розвитку технологій та забезпечення”, — наголосив Андрій Білецький.

Нагадаємо, на думку експерта із безпілотних технологій та робототехніки, співзасновника DroneUa Валерія Яковенка, щоб не відчувати "дронового голоду", Силам оборони потрібен 30-мільйонний щорічний запас дронів. За деякими підрахунками, оптоволоконні дрони мають складати 20-25% від загального флоту дронів - тобто мінімум 6-7 млн. .