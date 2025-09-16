Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
СБУ впродовж трьох днів проводитиме контррозвідувальні заходи у Львові

Мешканців просять належним чином реагувати на вимоги правоохоронців і мати з собою документи. 

СБУ впродовж трьох днів проводитиме контррозвідувальні заходи у Львові
Ілюстративне фото
Фото: СБУ

Служба безпеки проводитиме контррозвідувальні заходи у Львові, які триватимуть з 16 до 18 вересня. До заходів також будуть залучені Нацполіція, Патрульна поліція, Військова служба правопорядку, Державна прикордонна служба та Нацгвардія.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що дії правоохоронців охоплюватимуть усю територію міста. 

"Мета – запобігання терористичним та диверсійним проявам, а також нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України. Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

У місті буде обмежено проїзд, а також здійснюватиметься перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр може проводитися додаткова перевірка.

Також правоохоронці оглянуть території та приміщення загального користування для виявлення заборонених предметів.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години. 
