У Львові затримали двох підлітків, яких, за даними слідства, завербували російські спецслужби. Вони намагалися закласти вибухівку біля будинку військового, передає СБУ.

Саморобний вибуховий пристрій підлітки залишили у горщику з квітами біля входу до будинку. Поруч встановили камеру з віддаленим доступом, щоб координатор з РФ міг стежити за ситуацією.

Обох юнаків віком 14 і 15 років затримали під час встановлення вибухівки. У них вилучили пристрій та телефони з перепискою з куратором.

За інформацією СБУ, підлітки знайшли завдання у телеграм-каналі з «підробітками». Вони отримали інструкції та забрали вибухівку зі схованки.

Затриманим оголосили про підозру у замаху на теракт. Їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше цього місяця у Львові затримали інших двох підлітків за підозрою у підготовці теракту. Хлопець мав закласти саморобний вибуховий пристрій під авто, а дівчина – встановити відеоспостереження.