Уночі Сили ППО збили 62 російських безпілотники із 66

У ніч на 11 вересня Росія атакувала Україну 66-ма ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), понад 50 із них – шахеди.

Про це повідомляє командування Повітряних сил.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 62 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання чотирьох ударних безпілотників на 3 локаціях.