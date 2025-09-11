​Кримські цілі
​Кримські цілі
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Уночі Сили ППО збили 62 російських безпілотники із 66

Зафіксовано влучання чотирьох ударних безпілотників на 3 локаціях.

Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 11 вересня Росія атакувала Україну 66-ма ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), понад 50 із них – шахеди.

Про це повідомляє командування Повітряних сил.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 62 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання чотирьох ударних безпілотників на 3 локаціях.
