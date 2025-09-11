За добу на Херсонщині внаслідок російських атак поранено 5 людей

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі.

За минулу добу в Херсонській області через російську агресію 5 людей дістали поранення.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Велетенське, Дніпровське, Томина Балка, Широка Балка, Розлив, Берислав, Нововоронцовка, Новорайськ, Золота Балка, Заможне, Томарине, Новоберислав, Гаврилівка, Зорівка, Микільське, Миколаївка, Надеждівка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Саблуківка, Тягинка, Червоний Маяк, Велика Олександрівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду та приватний гараж.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 1 "Shahed-131/136".