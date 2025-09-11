САП: адвокати ексочільниці Хмельницької МСЕК Крупи надали докази про внесену заставу

Сторона захисту Крупи надала САП підтверджувальні документи про внесення в повному обсязі застави та виконання Крупою всіх покладених судом процесуальних обовʼязків.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Напередодні у ВАКС повідомляли, що заставу за підозрювану не вносили.

