ГоловнаСуспільствоПодії

САП: адвокати ексочільниці Хмельницької МСЕК Крупи надали докази про внесену заставу

Напередодні у ВАКС повідомляли, що заставу за підозрювану не вносили.

САП: адвокати ексочільниці Хмельницької МСЕК Крупи надали докази про внесену заставу
Тетяна Крупа
Фото: Facebook/Тетяна Крупа

За екскерівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу вносили 20 млн грн застави.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Сторона захисту Крупи надала САП підтверджувальні документи про внесення в повному обсязі застави та виконання Крупою всіх покладених судом процесуальних обовʼязків.

Справа Тетяни Крупи

  • 5 жовтня минулого року Тетяну Крупу затримали та повідомили їй про підозру у незаконному збагачені. Під час слідчих дій вона викинула через вікно пів мільйона доларів. А під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. 
  • У робочому кабінеті Крупи також знайшли списки, в яких зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
  • Крім того, з’ясувалося, що сім'я топпосадовців володіє 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автомобілями, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом майже на 3 тис. кв. м в одному з парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності – нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках сім'я також накопичила майже $2,3 млн. Усі ці статки вони не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.
  • 21 листопада Апеляційна палата ВАКС залишила Крупу під вартою, але знизила розмір застави з 500 млн грн до 300 млн грн. 11 лютого 2025 року заставу зменшили до 260 млн грн. Згодом заставу зменшували ще декілька разів.
﻿
