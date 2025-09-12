В Україні до 15 років тюрми засудили зрадника, який допомагав окупантам бомбардувати Костянтинівку

До 15 років ув’язнення з конфіскацією майна засудили ще одного агента фсб, який коригував повітряні атаки росіян по Донеччині, зокрема він наводив ворожі авіабомби на Костянтинівку та її околиці.

Про це повідомляє СБУ.

"У такий спосіб агент допомагав окупантам у численних спробах прориву оборони українських військ на цьому напрямку східного фронту", — ідеться у повідомленні.

Контррозвідка СБУ затримала зрадника у травні 2025 року за місцем проживання. При обшуках у зловмисника вилучили смартфон, з якого він направляв агентурні "звіти" куратору від фсб.

За даними слідства, російським агентом є 41-річний місцевий безробітний – дописувач прокремлівських коментарів на Телеграм-каналах. Після дистанційного вербування агент почав збирати геолокації для ворожих бомбардувань прифронтової громади.

Основними цілями авіаударів агресора були запасні командні пункти, ремонтні бази та склади з боєприпасами Сил оборони.

"Щоб зібрати розвіддані, зловмисник обходив місцевість, де позначками на гугл-картах фіксував розташування українських військ. Також він обманом випитував потрібну йому інформацію під час побутових розмов із знайомими, що проживають поблизу передової", — зазначають в СБУ.

На підставі доказів, зібраних контррозвідкою та слідчими Служби безпеки, суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).