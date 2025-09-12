СБУ затримала протоієрея УПЦ МП, який коригував удари росіян по Сумщині

Контррозвідка Служби безпеки затримала настоятеля одного із храмів Сумської єпархії УПЦ (МП), який виявився коригувальником російської воєнної розвідки.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що клірик відстежував локації бойових підрозділів і фортифікаційних споруд Сил оборони та передавав їх росіянам. Найбільше ворога цікавили координати штабів та укріпрайонів на прикордонні області.

Окупанти планували завдати ударів по цих позиціях і створити "мертву зону" вздовж кордону, що дозволило б російським ДРГ проникнути вглиб Сумщини та закріпитися до підходу основних сил противника.

Відповідно до матеріалів справи, ворог «вийшов» на протоієрея дистанційно через Інтернет. Для збору розвідінформації клірик завуальовано випитував її у прихожан, а потім самостійно виїжджав на місцевість і перевіряв там наявність військових об’єктів. Після виявлення потенційних цілей він звітував куратору голосовими і текстовими повідомленнями у месенджері.

Під час обшуків у протоієрея виявлено прокремлівську літературу і смартфон із доказами співпраці з ворогом. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, що Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті підтвердила, що УПЦ МП має прямі зв’язки з Російською православною церквою. А діяльність РПЦ в Україні законом заборонена.