Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Унаслідок російського терору на Харківщині постраждали шестеро людей

Окупанти атакували 12 населених пунктів області.

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по 12 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

У с. Сподобівка Куп'янської громади постраждали 76-річний чоловік, 88-річна і 66-річна жінки; у с. Балка Великобурлуцької громади постраждала 63-річна жінка; у с. Калинове Золочівської громади постраждали 61-річна і 67-річна жінки.

Внаслідок обстрілів у Харківському районі області було пошкоджено будівлі дитячого табору та гараж, у Куп'янському — приватні будинки, автомобіль та господарчу споруду, у Богодухівському — будинок культури, багатоквартирні та приватні будинки, магазин, господарчі споруди, легковий автомобіль, у Лозівському — 3 вантажівки та автомобіль.
