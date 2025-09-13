Головне за суботу, 13 вересня: майже 160 боєзіткнень, удари по Костянтинівці, ситуація в Куп’янську

Бойові дії на Донеччині, 158 бойових зіткнень, ворожі обстріли, атака на Ново-Уфимський НПЗ, російський БпЛА в Румунії. Яким запам’ятається 1298-й день повномасштабної війни.

На Дніпропетровщині Сили оборони України відбили у ворога село Філія.

“Відбита у ворога Філія на Дніпропетровщині. Там зайшли окупанти, підняли свою ганчірку, дві групи 425-го полку "Скеля" увірвалися туди, закидали цих окупантів гранатами, обстріляли, взяли полонених, завели туди суміжників, які будуть надалі цей населений пункт контролювати", – розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Олексій Бєльський.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 13 вересня відбулося 158 боєзіткнень.

На Покровському напрямку ворог здійснив 39 спроб потіснити наші підрозділи.

Унаслідок обстрілу міста Костянтинівка Донецької області загинули щонайменше троє цивільних, шестеро зазнали поранень, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Із самого ранку місто під вогнем ворожої артилерії та під ударами авіабомб. Пошкоджено адмінбудівлю, численні приватні будинки і багатоповерхівки", — ідеться у повідомленні.

Філашкін наголошує, що російські обстріли по місту тривають майже безперервно.

Російські окупанти не зайшли у Куп’янськ – місто перебуває під контролем ЗСУ, заявив начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін в етері телемаратону.

«Насправді DeepState поспішає – немає росіян у Куп’янську. Справді бої точаться на околицях, це сусідня громада, дуже близько до міста, але кожного дня і фактично кожну годину на зв’язку з нашими військовими. Вони дають гідну відсіч, б’ють, хоча кожного дня ворог кидає все більше і більше сил для того, щоб здійснити не тільки ціль, а напевно їхню мрію – захопити місто Куп’янськ... Вся територія Куп’янської громади, зокрема і міста Куп’янськ під повним контролем Збройних сил України», - наголосив Беседін.

Генеральний штаб ЗСУ згодом теж оприлюднив заяву з приводу боїв за місто.

13 вересня російська армія здійснила комбіновану атаку на Борову: одна людина загинула, ще двоє — поранені, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Близько 11:00 російські війська завдали комбінованого удару по селу. Ворог застосував керовані авіаційні бомби та реактивну систему залпового вогню.

Також пошкоджені житлові будинки і господарчі споруди.

Сьогодні, 13 вересня, в Башкортостані безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували Ново-Уфимський нафтопереробний завод («Башнафта-Новойл») за 1500 км від України.

Цю інформацію LB підтвердили джерела у розвідці.

Як повідомляють джерела в ГУР, після прильоту дронів камікадзе на території обʼєкту пролунали потужні вибухи та розпочалася масштабна пожежа. За попередніми даними, в результаті вибухів значних пошкоджень зазнала зокрема вакуумна колона первинної переробки нафти.

На територію Румунії залетів російський безпілотник.

Румунія задіяла два літаки F-16, які супроводжували безпілотник, поки він не зник з радарів. Місцева влада заявила, що безпілотник не пролітав над населеними пунктами та не становив безпосередньої загрози для населення.

Президент США Дональд Трамп заявив, що впровадить санкції проти Росії лише тоді, коли всі країни НАТО припинять купувати російську нафту.

Лист, адресований усім країнам, Трамп оприлюднив у своїй соцмережі 13 вересня.

Також лідер США наполягає на підвищенні партнерами мит на товари із Китаю.

