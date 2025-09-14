На фронті відбулося 173 бойові зіткнення, - Генштаб

Сьогодні Росія завдала один ракетний та 52 авіаційні удари.

Сили оборони продовжують стримувати натиск окупаційних військ. На даний час загалом відбулося 173 бойові зіткнення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Сьогодні Росія завдала один ракетний та 52 авіаційні удари, застосувала чотири ракети та скинула 73 керовані бомби. Окрім того, загарбники залучили для ураження 2 115 дронів-камікадзе та здійснили 3 530 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося вісім бойових зіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав сім авіаударів, скинув 15 керованих бомб, здійснив 110 обстрілів, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог вісім разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку поблизу Вовчанська та в напрямку Одрадного. Дотепер триває три бойові зіткнення.

Вісім разів агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Нова Кругляківка, Кіндрашівка, Куп’янськ та Степова Новоселівка. Три ворожі атаки тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбивали 30 російських атак, 11 із яких тривають дотепер. Ворог наступав у напрямку Ставків та поблизу населених пунктів Шандриголове, Дерилове, Колодязі, Торське.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки, Дронівки, Виїмки та Федорівки. Одне бойове зіткнення триває.

На Краматорському напрямку відбулося сім бойових зіткнень із противником у районах Ступочок та Олександро-Шультиного; досі тривають бої у двох локаціях.

На Торецькому напрямку наші війська сьогодні відбивали сім ворожих атак у районах Плещіївки, Катеринівки та Степанівки. Три бойові зіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 39 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Федорівка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Сухецьке, Промінь, Лисівка, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Новоукраїнка, Філія, Дачне, Новоіванівка та в бік Новопавлівки. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 38 атак, один бій триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні на Покровському напрямку окупанти втратили 128 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили п’ять одиниць автомобільної техніки та 18 безпілотних літальних апаратів; уразили одну реактивну систему залпового вогню та одну гармату.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці вже відбили 25 ворожих атак поблизу населених пунктів Маліївка, Толстой, Олександроград, Тернове, Березове, Темирівка, Комишуваха, Ольгівське. Ще сім бойових зіткнень досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожу атаку поблизу Полтавки. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Білогір’я та Залізничне.

На Оріхівському напрямку противник двічі наступав поблизу Новоандріївки та Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмових дій окупантів. Авіація загарбника завдала удару некерованими авіаційними ракетами по Ольгівці.

"Сьогодні варто відзначити воїнів 426-го окремого батальйону безпілотних систем, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці", - зазначили в Генштабі.