МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
ГоловнаСуспільствоВійна

На фронті відбулося 173 бойові зіткнення, - Генштаб

Сьогодні Росія завдала один ракетний та 52 авіаційні удари. 

На фронті відбулося 173 бойові зіткнення, - Генштаб
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Сили оборони продовжують стримувати натиск окупаційних військ. На даний час загалом відбулося 173 бойові зіткнення

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Сьогодні Росія завдала один ракетний та 52 авіаційні удари, застосувала чотири ракети та скинула 73 керовані бомби. Окрім того, загарбники залучили для ураження 2 115 дронів-камікадзе та здійснили 3 530 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося вісім бойових зіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав сім авіаударів, скинув 15 керованих бомб, здійснив 110 обстрілів, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог вісім разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку поблизу Вовчанська та в напрямку Одрадного. Дотепер триває три бойові зіткнення.

Вісім разів агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Нова Кругляківка, Кіндрашівка, Куп’янськ та Степова Новоселівка. Три ворожі атаки тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбивали 30 російських атак, 11 із яких тривають дотепер. Ворог наступав у напрямку Ставків та поблизу населених пунктів Шандриголове, Дерилове, Колодязі, Торське.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки, Дронівки, Виїмки та Федорівки. Одне бойове зіткнення триває.

На Краматорському напрямку відбулося сім бойових зіткнень із противником у районах Ступочок та Олександро-Шультиного; досі тривають бої у двох локаціях.

На Торецькому напрямку наші війська сьогодні відбивали сім ворожих атак у районах Плещіївки, Катеринівки та Степанівки. Три бойові зіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 39 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Федорівка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Сухецьке, Промінь, Лисівка, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Новоукраїнка, Філія, Дачне, Новоіванівка та в бік Новопавлівки. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 38 атак, один бій триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні на Покровському напрямку окупанти втратили 128 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили п’ять одиниць автомобільної техніки та 18 безпілотних літальних апаратів; уразили одну реактивну систему залпового вогню та одну гармату.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці вже відбили 25 ворожих атак поблизу населених пунктів Маліївка, Толстой, Олександроград, Тернове, Березове, Темирівка, Комишуваха, Ольгівське. Ще сім бойових зіткнень досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожу атаку поблизу Полтавки. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Білогір’я та Залізничне.

На Оріхівському напрямку противник двічі наступав поблизу Новоандріївки та Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмових дій окупантів. Авіація загарбника завдала удару некерованими авіаційними ракетами по Ольгівці.

"Сьогодні варто відзначити воїнів 426-го окремого батальйону безпілотних систем, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці", - зазначили в Генштабі.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies