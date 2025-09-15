Унаслідок російських атак на Дніпропетровщині постраждали двоє людей

Упродовж дня 15 вересня російські окупанти атакували три райони Дніпропетровщини. Через обстріли на Нікопольщині постраждали дві людини.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
FPV-дронами та артилерією ворог атакував Нікопольщину. Під обстрілами опинилися райцентр, Покровська, Марганецька, Мирівська громади.
Унаслідок обстрілів постраждали двоє людей – 65-річна жінка та 33-річний чоловік, вони лікуватимуться амбулаторно.
Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка і приватний будинок, господарська споруда, 3 магазини, авто, лінія електропередач.
По Межівській громаді Синельниківського району ворог влучив безпілотником, там понівечена автівка.
По Грушівській громаді Криворізького району противник поцілив БпЛА. Побитий водогін. Горіла суха трава.