ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок російських атак на Дніпропетровщині постраждали двоє людей

Під ударами РФ опинилися Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони.

Унаслідок російських атак на Дніпропетровщині постраждали двоє людей
Фото: Сергій Лисак

Упродовж дня 15 вересня російські окупанти атакували три райони Дніпропетровщини. Через обстріли на Нікопольщині постраждали дві людини. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

FPV-дронами та артилерією ворог атакував Нікопольщину. Під обстрілами опинилися райцентр, Покровська, Марганецька, Мирівська громади. 

Унаслідок обстрілів постраждали двоє людей – 65-річна жінка та 33-річний чоловік, вони лікуватимуться амбулаторно. 

Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка і приватний будинок, господарська споруда, 3 магазини, авто, лінія електропередач. 

По Межівській громаді Синельниківського району ворог влучив безпілотником, там понівечена автівка.

По Грушівській громаді Криворізького району противник поцілив БпЛА. Побитий водогін. Горіла суха трава.
﻿
