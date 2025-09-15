Унаслідок російських атак на Дніпропетровщині постраждали двоє людей

По Межівській громаді Синельниківського району ворог влучив безпілотником, там понівечена автівка.

Унаслідок обстрілів постраждали двоє людей – 65-річна жінка та 33-річний чоловік, вони лікуватимуться амбулаторно.

FPV-дронами та артилерією ворог атакував Нікопольщину. Під обстрілами опинилися райцентр, Покровська, Марганецька, Мирівська громади.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Упродовж дня 15 вересня російські окупанти атакували три райони Дніпропетровщини. Через обстріли на Нікопольщині постраждали дві людини.

Під ударами РФ опинилися Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони.

