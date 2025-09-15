Сили оборони: ворог намагається просунутися до українських позицій в районі Антонівських мостів на Херсонщині

На півдні росіяни збільшили кількість обстрілів з артилерії та дронів.

Ворог збільшив кількість застосування дронів та кількість артилерійських обстрілів на південних напрямках. Також окупанти намагаються витіснити Сили оборони з позицій на Херсонщині.

Про це в ефірі розповів речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин, пише Укрінформ.

"На півдні противник дещо збільшив кількість застосування дронів-камікадзе — приблизно десь 750-770 ударів дронами за добу. Ще, наприклад, два тижні тому ця цифра складала там 500-550. Це буквально по всій лінії бойового зіткнення в нашій операційній зоні, тому що противник атакує дронами камікадзе і на Херсонщині з лівого берега на правий, і атакує наші позиції в Запорізькій області на Оріхівському і Білопільському напрямку", — каже Волошин.

Крім того, ворог збільшив кількість артилерійських обстрілів та використаних боєприпасів. Водночас, кількість штурмових дій і бойових зіткнень залишається сталою.

Найактивніше ворог діє на Херсонському напрямку біля залізничного і автомобільного Антонівських мостів, намагаючись підійти до українських позицій. Також ворог намагається відтіснити Сили оборони України на Горіхівському напрямку, в Кам'янському та Плавнях.

За допомогою різних плавзасобів, які відбирає у місцевого населення, ворог намагається висадитися і закріпитися на острові Білогрудий, проте безуспішно.

"Ми їх виявляємо, коли вони ще намагаються форсувати притоки Дніпра, і тому всі їх спроби на Білогрудому, вони зробили кілька спроб, всі вони — без успіху", — підкреслив Волошин.

Ті хто висадився на острови, якщо залишаються живими, здаються в полон через один-два дні.

За розповідями полонених, підготовку російських військових для штурмових дій проводять у центрах навчання в тимчасово окупованому Криму та на тимчасово окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей.

"Але в деяких з них морально-психологічний стан доволі низький. Багато різних проблем притаманні російській армії. Їх командування примушує підійти до якоїсь певної позиції, скидають їм з дрона їхній прапор, щоб сфотографувати, що вони на цих позиціях, а насправді все це — блеф", — резюмував Волошин.