Зеленський: всі домовленості щодо постачання систем ППО та ракет до них мають бути виконані до зими

Україна очікує рішень від США, зокрема щодо систем ППО Patriot.

Зеленський: всі домовленості щодо постачання систем ППО та ракет до них мають бути виконані до зими
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зазначив, що всі домовленості щодо постачання Україні систем ППО та ракет до них повинні бути виконані напередодні зими.

"Плануємо нашу зовнішньополітичну активність на другу частину вересня – жовтень. Пріоритети очевидні: ППО та повна реалізація рішень "Рамштайну", який відбувся нещодавно, і наших домовленостей із партнерами, які у нас були у Вашингтоні та Парижі. Перед зимою ми маємо виконати на сто відсотків кожну домовленість щодо постачання систем ППО, щодо ракет до них, а також контракти на закупівлю. Фінанси на дрони – щоб наш потенціал виробництва був заповнений", — заявив Зеленський.

Також глава держави заслухав доповідь міністра оборони Дениса Шмигаля: "На п’ятницю очікую на всі деталі, ключові розрахунки та доповідь щодо рішень. Предметно – з програмою PURL, яка дає нам змогу купувати американську зброю. Більш ніж 2 мільярди доларів уже в програмі, ще півтора мільярда оголошені. Ми чекаємо цих надходжень та, відповідно, постачання", — додає президент.

Зеленський додає, що Україна очікує рішень від США, зокрема щодо систем ППО Patriot.

"Ми запропонували Америці купити необхідну кількість систем. На столі й наша пропозиція щодо дронів. Ми дали партнерам серйозні можливості не лише інвестувати у виробництво в Україні – і наші дрони дійсно доводять свою ефективність", – ідеться у зверненні.

Також Україна готує розбудову спільних промислових комплексів на території партнерів.

"Вперше в історії Україна матиме сучасні спільні збройні виробництва із сильними країнами. Данія – один із лідерів, але є також проєкти, які ми готуємо в інших країнах Північної Європи. Триває також робота з нашими балтійськими друзями і з країнами Західної Європи. І це, зокрема, Нідерланди, це Німеччина, це Британія. Ми розраховуємо ще й на розширення цієї лінійки співпраці, і я дякую всім партнерам, хто працює не просто в режимі «сьогодні на завтра», а й на перспективу. Це все багатолітні партнерства", – каже глава держави.

Зеленський наголошує, що зупинити російську воєнну машину можливо спільним потенціалом Європи у союзі із США.

Крім того, Україна планує активний тиждень дипломатії на майданчику Генеральної Асамблеї ООН, і висловив сподівання, що ця робота дасть поштовх дипломатії.
