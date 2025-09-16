Reuters: адміністрація Трампа схвалила надання Україні озброєнь, які будуть придбані за кошти союзників

Адміністрація Трампа схвалила перші пакети допомоги США у сфері озброєння для України, які оплачені союзниками за новим механізмом під назвою PURL.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що ці пакети озброєнь незабаром можуть бути відправлені, повідомили два джерела, знайомі з ситуацією.

Заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі схвалив дві поставки на суму 500 млн доларів за механізмом PURL.

Це перше використання цього механізму, розробленого США та союзниками, для постачання Україні зброї із запасів США за рахунок коштів країн НАТО.

Що таке PURL