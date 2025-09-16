Reuters: адміністрація Трампа схвалила надання Україні озброєнь, які будуть придбані за кошти союзників

Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
ГоловнаСуспільствоВійна

Reuters: адміністрація Трампа схвалила надання Україні озброєнь, які будуть придбані за кошти союзників

Наразі схвалені два пакети вартістю 500 млн доларів.

Reuters: адміністрація Трампа схвалила надання Україні озброєнь, які будуть придбані за кошти союзників
Пентагон
Фото: Joshua Roberts/Reuters

Адміністрація Трампа схвалила перші пакети допомоги США у сфері озброєння для України, які оплачені союзниками за новим механізмом під назвою PURL.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що ці пакети озброєнь незабаром можуть бути відправлені, повідомили два джерела, знайомі з ситуацією.

Заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі схвалив дві поставки на суму 500 млн доларів за механізмом PURL.

Це перше використання цього механізму, розробленого США та союзниками, для постачання Україні зброї із запасів США за рахунок коштів країн НАТО.

Що таке PURL 

  • PURL – ініціатива під назвою "Пріоритетний перелік потреб України".

  • Пентагон разом із НАТО уже розробляють новий механізм продажу зброї європейським союзникам, які потім передаватимуть її нашій державі.

  • Вартість кожного пакету становить близько 500 мільйонів доларів і призначена для задоволення найнагальніших оперативних потреб України з обладнанням та боєприпасами, що постачаються з американських запасів.

  • У серпні до програми PURL приєдналися сім держав - Нідерланди, Норвегія, Швеція, Данія, Канада, Бельгія та Латвія. У програмі вже більше 2 млрд доларів. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies