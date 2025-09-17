У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
На Одещині затримали авто із п'ятьма чоловіками, які намагалися нелегально перетнути кордон

За таку послугу замовники наперед сплатили по 9 тис. доларів США кожен. 

На Одещині затримали авто із п'ятьма чоловіками, які намагалися нелегально перетнути кордон
Затримані чоловіки і водій авто
Фото: ДПСУ

Прикордонники Подільського загону в Роздільнянському районі Одещини затримали водія та п’ятьох чоловіків, які прямували до придністровського сегменту українсько-молдовського кордону.

Про це повідомили у ДПСУ. 

Оперативники встановили, що їхніми діями керував адмін одного з телеграм-каналів. Не маючи жодних гарантій успішного переправлення, чоловіки наперед сплатили по 9 тис. доларів США на його криптогаманець.

За порадою адміністратора  мешканці Вінницької, Черкаської, Запорізької та Харківської областей завчасно прибули до Одеси та замовили таксі до кордону.

Однак поїздка тривала не довго – усіх затримали прикордонники.

Причетність до протиправної діяльності водія встановлюється.

Відносно п’ятьох пасажирів складено протоколи про вчинення ними адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст.204-1 КУпАП. Справи скеровано до суду.
