На Одещині затримали авто із п'ятьма чоловіками, які намагалися нелегально перетнути кордон

За таку послугу замовники наперед сплатили по 9 тис. доларів США кожен.

Прикордонники Подільського загону в Роздільнянському районі Одещини затримали водія та п’ятьох чоловіків, які прямували до придністровського сегменту українсько-молдовського кордону.

Про це повідомили у ДПСУ.

Оперативники встановили, що їхніми діями керував адмін одного з телеграм-каналів. Не маючи жодних гарантій успішного переправлення, чоловіки наперед сплатили по 9 тис. доларів США на його криптогаманець.

За порадою адміністратора мешканці Вінницької, Черкаської, Запорізької та Харківської областей завчасно прибули до Одеси та замовили таксі до кордону.

Однак поїздка тривала не довго – усіх затримали прикордонники.

Причетність до протиправної діяльності водія встановлюється.

Відносно п’ятьох пасажирів складено протоколи про вчинення ними адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст.204-1 КУпАП. Справи скеровано до суду.