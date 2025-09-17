Військові: РФ використовує детонатори для снарядів із маркуванням нацистської Німеччини

Українські військові виявили на одному із російських складів боєприпасів детонатори для снарядів із маркуванням нацистської Німеччини, які Радянський Союз отримав у 1939-1940 роках за домовленостями з Третім рейхом.

Про це повідомляє Угруповання військ "Схід".

Детонатори на російському складі боєприпасів знайшли розвідники підрозділу "Тур", "На перший погляд це звичайні трофеї, які будуть спрямовані проти їхніх виробників. Проте маркування на них змусило нас заглибитися в історію", — ідеться у повідомленні.

"17 вересня 1939 року Радянський Союз напав на Польщу, яка вже була значно ослаблена боями з Вермахтом. Це не був поодинокий випадок співпраці двох тоталітарних режимів. У серпні 1939 року СРСР і Німеччина підписали комерційну угоду, яку доповнили в лютому 1940 року. У межах цих домовленостей СРСР отримував військову техніку, верстати, технології та сировину – зокрема й детонатори для снарядів", — кажуть військові.

Як додають в Об'єднаних силах, частина цих детонаторів збереглася на російських складах і досі використовується для знищення людей.

"Гітлерівський і сталінський режими зникли, натомість прийшов путінський. Назви різні, але суть одна й та сама. Російська влада годує своїх людей міфом про боротьбу з фашизмом, хоча сама є фашистською державою", — додають у повідомленні.