Із жовтня кошти з "Пакунку школяра" можна буде витрачати на книги

Кабінет міністрів дозволив із 1 жовтня використовувати кошти з державної виплати "Пакунок школяра" на книги.
Про це повідомило Міністерство соцполітики.
"Це рішення — відповідь на запит суспільства та наш крок назустріч сім’ям. Ми хочемо, щоб сімʼї мали можливість купувати те, що справді потрібно для навчання їхньої дитини", - зазначив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.
Також повідомляється, що тепер у програмі "Пакунок школяра" можуть брати участь торгові точки по всій Україні, POS-термінали яких мають такі MCC-коди:
- 5641 — дитячий одяг;
- 5651 — одяг для всієї родини;
- 5661 — магазини взуття;
- 5943 — канцелярські товари;
- 5942 — книжкові магазини;
- 5192 — книги, періодичні видання та газети.
Крім того, нова редакція постанови передбачає, що з 1 січня 2026 року запрацює перелік магазинів, де можна буде придбати товари для першокласників за кошти програми.
Цьогоріч програма триватиме до 15 листопада — до цього часу можна подати заяву на отримання допомоги онлайн через застосунок "Дія" або письмово до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду.
Використати кошти можна протягом 180 днів після нарахування як в офлайн, так і онлайн-магазинах, проте оплата проводиться лише безготівково.
Мінсоцполітики також зазначило, що українці, які вже скористалися допомогою "Пакунок школяра", найчастіше купують одяг.
Що таке "Пакунок школяра"
- 18 серпня розпочався прийом заявок на участь у державній програмі "Пакунок школяра". Це одноразова виплата 5000 грн, щоб придбати все необхідне для навчання першокласників: канцелярське приладдя, дитячий одяг та взуття. Заяву на допомогу вже можна оформити у "Дії".
- Уряд також запустив інтерактивну мапу із місцями, де можна витратити "Пакунок школяра". Станом на 5 вересня, допомогу вже нараховано понад 103 тисячам сімей на 526 млн гривень, що становить 41% від загального бюджету програми.