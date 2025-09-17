Із жовтня кошти з "Пакунку школяра" можна буде витрачати на книги

З 1 січня 2026 року запрацює перелік магазинів, де можна буде придбати товари для першокласників за кошти програми.

Кабінет міністрів дозволив із 1 жовтня використовувати кошти з державної виплати "Пакунок школяра" на книги.

Про це повідомило Міністерство соцполітики.

"Це рішення — відповідь на запит суспільства та наш крок назустріч сім’ям. Ми хочемо, щоб сімʼї мали можливість купувати те, що справді потрібно для навчання їхньої дитини", - зазначив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.

Також повідомляється, що тепер у програмі "Пакунок школяра" можуть брати участь торгові точки по всій Україні, POS-термінали яких мають такі MCC-коди:

5641 — дитячий одяг;

5651 — одяг для всієї родини;

5661 — магазини взуття;

5943 — канцелярські товари;

5942 — книжкові магазини;

5192 — книги, періодичні видання та газети.

Крім того, нова редакція постанови передбачає, що з 1 січня 2026 року запрацює перелік магазинів, де можна буде придбати товари для першокласників за кошти програми.

Цьогоріч програма триватиме до 15 листопада — до цього часу можна подати заяву на отримання допомоги онлайн через застосунок "Дія" або письмово до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду.

Використати кошти можна протягом 180 днів після нарахування як в офлайн, так і онлайн-магазинах, проте оплата проводиться лише безготівково.

Мінсоцполітики також зазначило, що українці, які вже скористалися допомогою "Пакунок школяра", найчастіше купують одяг.

Що таке "Пакунок школяра"