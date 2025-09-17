У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Із жовтня кошти з "Пакунку школяра" можна буде витрачати на книги

З 1 січня 2026 року запрацює перелік магазинів, де можна буде придбати товари для першокласників за кошти програми. 

Із жовтня кошти з "Пакунку школяра" можна буде витрачати на книги
Ілюстративне фото
Фото: facebook/Видавництво Фоліо

Кабінет міністрів дозволив із 1 жовтня використовувати кошти з державної виплати "Пакунок школяра" на книги.

Про це повідомило Міністерство соцполітики.

"Це рішення — відповідь на запит суспільства та наш крок назустріч сім’ям. Ми хочемо, щоб сімʼї мали можливість купувати те, що справді потрібно для навчання їхньої дитини", - зазначив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.

Також повідомляється, що тепер у програмі "Пакунок школяра" можуть брати участь торгові точки по всій Україні, POS-термінали яких мають такі MCC-коди: 

  • 5641 — дитячий одяг;
  • 5651 — одяг для всієї родини;
  • 5661 — магазини взуття;
  • 5943 — канцелярські товари;
  • 5942 — книжкові магазини;
  • 5192 — книги, періодичні видання та газети.

Крім того, нова редакція постанови передбачає, що з 1 січня 2026 року запрацює перелік магазинів, де можна буде придбати товари для першокласників за кошти програми. 

Цьогоріч програма триватиме до 15 листопада — до цього часу можна подати заяву на отримання допомоги онлайн через застосунок "Дія" або письмово до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду. 

Використати кошти можна протягом 180 днів після нарахування як в офлайн, так і онлайн-магазинах, проте оплата проводиться лише безготівково.

Мінсоцполітики також зазначило, що українці, які вже скористалися допомогою "Пакунок школяра", найчастіше купують одяг. 

Що таке "Пакунок школяра"

  • 18 серпня розпочався прийом заявок на участь у державній програмі "Пакунок школяра". Це одноразова виплата 5000 грн, щоб придбати все необхідне для навчання першокласників: канцелярське приладдя, дитячий одяг та взуття. Заяву на допомогу вже можна оформити у "Дії". 
  • Уряд також  запустив інтерактивну мапу із місцями, де можна витратити "Пакунок школяра". Станом на 5 вересня, допомогу вже нараховано понад 103 тисячам сімей на 526 млн гривень, що становить 41% від загального бюджету програми.
