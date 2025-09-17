Уряд запроваджує низку нових послуг для переселенців

Кабмін ухвалив рішення запровадити низку послуг для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками виїзного засідання уряду 17 вересня.

Перша послуга - медичний догляд.

«Люди після евакуації зможуть отримати додаткову медичну консультацію одразу в місці тимчасового проживання ВПО. Така можливість допоможе стабілізувати стан здоров’я людей, які вимушено поїхали через бойові дії. У разі необхідності — протягом 30 днів можна пройти лікування у медичному закладі», - запевнила Свириденко.

Також уряд запровадив послугу проживання для ВПО з категорії маломобільних громадян.

«Надавач послуги, який приймає ВПО з числа маломобільних груп, не лише забезпечує ліжко-місцем у місці тимчасового проживання, але й надає допомогу у веденні побуту. Послуга надається у співфінансуванні з державного та бюджетів територіальних громад, з яких евакуйовано громадян», - повідомила глава уряду.

Також Кабмін виділив 1 млрд грн субвенцій для облаштування житла для тимчасового проживання для переселенців, аби органи місцевого самоврядування побудували, відновили, переобладнали помешкання. «Важлива умова — все житло має бути пристосоване і для маломобільних категорій населення. Для громад Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей фінансування робіт може здійснюватися у розмірі 100 % за рахунок коштів субвенції. Для усіх інших областей та м. Києва фінансування робіт здійснюється у розмірі не більше 50 % коштом субвенції», - додала Свириденко.

Крім того, уряд пообіцяв надати додаткову одноразову виплату в розмірі 2 000 грн до допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, які безперервно працювали протягом шестимісячного періоду.

Також переселенці з категорії отримувачів пільг або житлових субсидій на всій території України, які не отримали кошти від міжнародних організацій, зокрема, на прифронтових територіях, зможуть придбати тверде паливо на зиму.

«Середній розмір виплат сягатиме 8 000 грн. На додаткову підтримку зможуть розраховувати 32 000 домогосподарств. Виплати здійснить ПФУ після завершення виплат міжнародними організаціями у листопаді-грудні», - додала Свириденко.