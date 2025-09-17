Росіяни атакували дроном АЗС на Полтавщині, поранено людину

Російські окупанти атакували Полтавський район безпілотником. Під ударом опинилася автозаправна станція.
Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.
"У Полтавському районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА по автозаправній станції. У результаті влучання виникла пожежа. За попередньою інформацією одна людина травмована", — ідеться у повідомленні.
Наразі усі відповідні служби працюють на місці.
- Із селища Борова Ізюмського району на Харківщині через обстріли виводять в інші пункти дислокації екстрені служби та комунальників.