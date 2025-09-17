У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Росіяни атакували дроном АЗС на Полтавщині, поранено людину

Усі відповідні служби працюють на місці.

Росіяни атакували дроном АЗС на Полтавщині, поранено людину
Фото: Володимир Когут

Російські окупанти атакували Полтавський район безпілотником. Під ударом опинилася автозаправна станція.

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

"У Полтавському районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА по автозаправній станції. У результаті влучання виникла пожежа. За попередньою інформацією одна людина травмована", — ідеться у повідомленні.

Фото: Володимир Когут

Наразі усі відповідні служби працюють на місці.
