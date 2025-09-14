Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Президент подякував військовим за ураження об'єктів нафтогазової інфраструктури Росії. 

Зеленський: ​Найбільш ефективні санкції - це вогонь на російських нафтових заводах, терміналах і нафтобазах
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський висловив подяку військовим-спецпризначенцям за ураження об'єктів нафтогазової інфраструктури Росії. 

Про це він заявив у відеозверненні. 

"Хочу сьогодні особливо подякувати всім нашим воїнам, які завдають Росії дійсно значимих втрат. Втрат на фронті. Втрат у прикордонні. Втрат на власній території Росії завдяки нашим далекобійним ударам. Найбільш ефективні санкції – санкції, які діють найшвидше, – це вогонь на російських нафтових заводах, на їхніх терміналах, нафтобазах. Суттєво обмежили російську нафтову галузь – і це суттєво обмежує війну. Російська війна – це фактично функція нафти, функція газу, усіх інших російських енергоресурсів", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що нафтовий термінал у Приморську - найбільший термінал Росії на Балтійському морі. 

"Є суттєві пошкодження, все перевірено. І це відчутно для ворога. Наші спецпризначенці тримають у полі зору також порт Усть-Луга та всі інші російські точки виходу на світовий ринок", - сказав Зеленськийю

Він додав, що безпілотники Служби безпеки наразі здатні діяти на відстані більше тисячі кілометрів. Працюють також Сили спеціальних операцій, Сили безпілотних систем, Служба зовнішньої розвідки і ГУР.

  • У ніч на 14 вересня Сили безпілотних систем підтвердили удар по одному із найбільших НПЗ Росії - "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області.
