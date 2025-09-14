Зеленський: ​Найбільш ефективні санкції - це вогонь на російських нафтових заводах, терміналах і нафтобазах

Президент Володимир Зеленський висловив подяку військовим-спецпризначенцям за ураження об'єктів нафтогазової інфраструктури Росії.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Хочу сьогодні особливо подякувати всім нашим воїнам, які завдають Росії дійсно значимих втрат. Втрат на фронті. Втрат у прикордонні. Втрат на власній території Росії завдяки нашим далекобійним ударам. Найбільш ефективні санкції – санкції, які діють найшвидше, – це вогонь на російських нафтових заводах, на їхніх терміналах, нафтобазах. Суттєво обмежили російську нафтову галузь – і це суттєво обмежує війну. Російська війна – це фактично функція нафти, функція газу, усіх інших російських енергоресурсів", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що нафтовий термінал у Приморську - найбільший термінал Росії на Балтійському морі.

"Є суттєві пошкодження, все перевірено. І це відчутно для ворога. Наші спецпризначенці тримають у полі зору також порт Усть-Луга та всі інші російські точки виходу на світовий ринок", - сказав Зеленськийю

Він додав, що безпілотники Служби безпеки наразі здатні діяти на відстані більше тисячі кілометрів. Працюють також Сили спеціальних операцій, Сили безпілотних систем, Служба зовнішньої розвідки і ГУР.