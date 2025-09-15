Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
В Одесі затримали жінку, яка коригувала ворожі удари по місту і передавала ворогу номери військових автомобілів

Зрадницею виявилася місцева підприємиця. 

В Одесі затримали жінку, яка коригувала ворожі удари по місту і передавала ворогу номери військових автомобілів
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки в Одесі. Зловмисниця передавала ворогу координати місцевих об’єктів Сил оборони, а також фотографувала номери авто, припаркованих поруч із цими будівлями.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Ворог міг використати цю інформацію не лише для планування нових обстрілів регіону, а й для терактів щодо військових, які користувалися відповідними автомобілями", - йдеться в повідомленні.

Зрадницею виявилася місцева підприємиця. У поле зору росіян жінка потрапила через свого знайомого, який проживає в РФ і працює на ГРУ.

Затримали жінку "на гарячому", коли вона фотографувала транспорт біля оборонного об’єкта. Під час обшуків у неї вилучили смартфон, на якому вона зберігала розвіддані та координувала свої дії з ГРУ.

Наразі їй повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. 
