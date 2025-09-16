Міноборони на запит військових закупило квадроцикли на 119 млн гривень та інший додатковий транспорт

Техніка має бути поставлена до кінця 2025 року.

За запитом військових "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони здійснила першу велику закупівлю 1 000 маневрених засобів через систему Prozorro - кадроцикли та інший додатковий транспорт.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За результатами аукціонів законтрактовано постачання 500 квадроциклів на 119,8 млн грн. У міністерстві зазначили, що це на 25,5% менше від очікуваної вартості.

"Ця закупівля дозволяє посилити мобільність підрозділів. За результатами торгів ми досягли економії коштів і забезпечили прозорість процесу", - прокоментував генеральний директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Міноборони запевнило, що продовжить реагувати на запити військових підрозділів, щоб забезпечувати їх сучасною технікою відповідно до пріоритетів фронту.