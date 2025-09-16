Міноборони на запит військових закупило квадроцикли на 119 млн гривень та інший додатковий транспорт

За запитом військових "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони здійснила першу велику закупівлю 1 000 маневрених засобів через систему Prozorro - кадроцикли та інший додатковий транспорт.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
За результатами аукціонів законтрактовано постачання 500 квадроциклів на 119,8 млн грн. У міністерстві зазначили, що це на 25,5% менше від очікуваної вартості.
Техніка має бути поставлена до кінця 2025 року.
"Ця закупівля дозволяє посилити мобільність підрозділів. За результатами торгів ми досягли економії коштів і забезпечили прозорість процесу", - прокоментував генеральний директор АОЗ Арсен Жумаділов.
Міноборони запевнило, що продовжить реагувати на запити військових підрозділів, щоб забезпечувати їх сучасною технікою відповідно до пріоритетів фронту.
- У серпні міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Міноборони запускає прямі закупівлі пікапів та квадроциклів для бойових підрозділів ЗСУ.
- Перед цим президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача щодо питань забезпечення війська. За підсумками він поінформував про рішення, серед яких - щодо пікапів, квадроциклів та іншої такої техніки. Президент наголосив, що її тепер можна буде закуповувати за кошти прямого фінансування бойовим бригадам.