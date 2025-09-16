Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Міноборони на запит військових закупило квадроцикли на 119 млн гривень та інший додатковий транспорт

Техніка має бути поставлена до кінця 2025 року.

Міноборони на запит військових закупило квадроцикли на 119 млн гривень та інший додатковий транспорт
Фото: Міноборони

За запитом військових "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони здійснила першу велику закупівлю 1 000 маневрених засобів через систему Prozorro - кадроцикли та інший додатковий транспорт.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За результатами аукціонів законтрактовано постачання 500 квадроциклів на 119,8 млн грн. У міністерстві зазначили, що це на 25,5% менше від очікуваної вартості. 

Техніка має бути поставлена до кінця 2025 року.

"Ця закупівля дозволяє посилити мобільність підрозділів. За результатами торгів ми досягли економії коштів і забезпечили прозорість процесу", - прокоментував генеральний директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Міноборони запевнило, що продовжить реагувати на запити військових підрозділів, щоб забезпечувати їх сучасною технікою відповідно до пріоритетів фронту.

  • У серпні міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Міноборони запускає прямі закупівлі пікапів та квадроциклів для бойових підрозділів ЗСУ. 
  • Перед цим президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача щодо питань забезпечення війська. За підсумками він поінформував про рішення, серед яких - щодо пікапів, квадроциклів та іншої такої техніки. Президент наголосив, що її тепер можна буде закуповувати за кошти прямого фінансування бойовим бригадам.
