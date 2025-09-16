Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
У Харкові та на Буковині затримали підозрюваних у підпалах

Їх завербували через анонімні канали у Telegram.

У Харкові та на Буковині затримали підозрюваних у підпалах
Фото: СБУ

СБУ та Національна поліція затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у підпалах у Харківській і Чернівецькій областях. 

За даними слідства, їх завербували через анонімні канали у Telegram.

У Харкові затримали 21-річного місцевого жителя. Його підозрюють у підпалі службового автомобіля ЗСУ, що перебував на технічному обслуговуванні. За версією слідства, він також готувався до нових підпалів.

У Чернівецькій області затримали 24-річного чоловіка, який раніше відбував покарання за викрадення авто. Слідство вважає, що він отримав замовлення на підпал об’єктів залізничної інфраструктури. До виконання підпалу він залучив 34-річного знайомого. Обох затримали після підпалу релейної шафи.

Усім трьом оголосили підозру за статтями Кримінального кодексу про диверсію та перешкоджання діяльності ЗСУ. Вони перебувають під вартою. Покарання за цими статтями передбачає від 8 років ув’язнення до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
