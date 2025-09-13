Начальник МВА і Генштаб: Куп’янськ залишається під контролем ЗСУ

Три гілки газопроводу з чотирьох вже пошкоджені та затоплені, вихід з четвертої перебуває під контролем Сил оборони України.

Російські окупанти не зайшли у Куп’янськ – місто перебуває під контролем ЗСУ.

Про це заявив начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін в етері телемаратону.

«Насправді DeepState поспішає – немає росіян у Куп’янську. Дійсно бої точаться на околицях, це сусідня громада, дуже близько до міста, але кожного дня і фактично кожну годину на зв’язку з нашими військовими. Вони дають гідну відсіч, б’ють, хоча кожного дня ворог кидає все більше і більше сил для того, щоб здійснити не тільки ціль, а напевно їхню мрію – захопити місто Куп’янськ... Вся територія Куп’янської громади, зокрема, і міста Куп’янськ знаходяться під повним контролем Збройних сил України», - наголосив Беседін.

За словами начальника МВА, для росіян населений пункт не лише стратегічно важливий – вони хочуть повернути місто, яке у 2022 році під час окупації було центром російської «адміністрації» Харківщини.

«Тут було все їх керівництво і для них дуже важливо повернутися. Але до цього моменту жодних успіхів щодо Куп’янська або території Куп’янської громади у них немає», - додав Беседін.

Він наголосив, що ситуація у громаді дійсно критична, але це стосується інфраструктури.

«Немає світла, води, газу, неможливість відновлення, щільність обстрілів, руйнування просто катастрофічні – більш ніж 95% міста зруйновано або пошкоджено», - розповів начальник МВА.

Генеральний штаб ЗСУ згодом теж оприлюднив заяву з приводу боїв за місто.

«Ситуація у місті Куп’янську та його околицях під контролем Збройних Сил України. Водночас, ворог продовжує робити спроби накопичуватися на північних околицях міста Куп’янська. Вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп’янська, перебуває під контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо у місто», - повідомило командування.

У Генштабі уточнили, що у районі Куп'янська є декілька трубопроводів.

«Три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені, вихід з четвертої знаходиться під контролем сил оборони. В місті проводиться контрдиверсійна операція, навколо міста - пошуково-ударні діі. початку операції, за два тижні, втрати противника склали 395 осіб, із них 288 - безповоротні. На підходах до Куп’янська, в районах н.п. Радьківка і Голубівка, наші воїни знешкодили загалом 265 росіян. В районі самого міста - ще 128», - заявило командування.

Військові наголосили, що особовий склад ворога потрапляє в полон, «поповнюючи обмінний фонд та надаючи свідчення, що будуть використані проти окупантів».