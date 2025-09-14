Головне за ніч та ранок неділі, 14 вересня: понад 180 штурмів ворога, ракетний удар по Дніпру, атака на Киришський НПЗ

Нічна повітряна атака, 184 бойових зіткнення, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли, пошкодження залізниці на Київщині.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 184 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 наступальні дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миколаївка, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке, Шахове та в бік Новопавлівки й Філії.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 41 атаку на позиції наших військ

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 880 російських загарбників. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 1 094 610 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 14 вересня ударні дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії — Киришський нафтопереробний завод у Ленінградській області, повідомляє Astra.

Дрони вдарили по комплексу первинної переробки нафти ЄЛОУ-AT-6.

"Киришинефтеоргсинтез" є одним із лідерів у Росії за обсягами переробки нафти - близько 19,8 млн тонн на рік. Також завод спеціалізується на широкому виробництві нафтопродукції — бензину, авіаційного палива та іншого. Він розташований у 790 км від державного кордону України.

У березні 2025 року дрони Сил оборони України атакували територію "Киришинефтеоргсинтез", де один із дронів пошкодив резервуар із нафтопродуктами.

Росіяни атакували місто Дніпро ракетою, Нікопольщина і Синельниківщина потрапили під дроновий та артилерійський обстріли, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок ракетного удару по Дніпру здійнялася пожежа. Вогонь надзвичайники приборкали.

Уранці 14 вересня армія РФ двічі обстріляла сам Нікополь. Наслідки з'ясовують.

Російські окупанти атакували Пологівський район. У Гуляйпільській громаді ворог убив і поранив двох цивільних, повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни ударили дроном по Гуляйпільський громаді унаслідок чого 72-річний чоловік загинув, 67-річна жінка отримала поранення.

Загалом уночі РФ атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер" М/KN-23 і 58 безпілотниками. Сили ППО знешкодили 52 ворожі дрони.

Більше інформації – в новині.

У Фастівському районі Київської області сталася надзвичайна подія, внаслідок якої пошкоджено залізничну інфраструктуру, повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Було організовано трансфер пасажирів поїзда №73 Харків - Перемишль до Києва: частину автобусом, решту згодом — потягом, що вирушив далі зміненим маршрутом.

Трьом жінкам надали медичну допомогу у зв’язку з гострою реакцією на стрес. Бригада екстреної медичної допомоги супроводжувала пасажирів у потязі до столиці.

"На час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсуватимуть в об’їзд ушкодженої ділянки через Миронівку або Коростень. Це означає відхилення від графіка, втім, залізничники прискорюють поїзди та працюють над усіма необхідними стиковками в ручному режимі", — додає начальник ОВА.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!