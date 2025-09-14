Сили оборони ліквідували ще 880 російських загарбників

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 1 094 610 солдатів.

