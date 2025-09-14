Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Сили оборони ліквідували ще 880 російських загарбників

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 1 094 610 солдатів.

Сили оборони ліквідували ще 880 російських загарбників
Втрати армії окупантів
Фото: скрин відео

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували 880 російських окупантів. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу – близько 1094610 (+880) осіб
  • танків – 11184 (+3) од
  • бойових броньованих машин – 23267 (+0) од
  • артилерійських систем – 32749 (+42) од
  • РСЗВ – 1487 (+1) од
  • засоби ППО – 1217 (+0) од
  • літаків – 422 (+0) од
  • гелікоптерів – 341 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 59086 (+261)
  • крилаті ракети – 3718 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 61614 (+102)
  • спеціальна техніка – 3964 (+0)

Дані уточнюються. 
