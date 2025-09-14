Єрмак відкинув пропозиції повернути Росії заморожені активи в обмін на припинення вогню

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна проти деяких пропозицій щодо повернення Росії її заморожених активів у разі готовності Москви до припинення вогню.
Про це він сказав на форумі Yalta Economic Strategy 2025.
"Всі пропозиції віддати заморожені російські активи в обмін на припинення вогню не є предметними, адже агресор має заплатити за цю війну, інакше будь-який диктатор повторюватиме таку ж стратегію", - наголосив Єрмак.
Він також зазначив, що система безпеки для України включає сильні та сучасно озброєні Збройні Сили, міжнародні гарантії, які вже підтримали 26 держав, а також - санкції, членство в ЄС і гарантії відновлення економіки.
"Останні події в Польщі з російськими дронами ще раз довели: настав час закрити українське небо, це буде захист не лише для нас, а й для всіх сусідів. І це має бути колективна робота, бо виклики нові для всієї Європи", - додав Єрмак.
- Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер вважає, що заморожені державні активи Росії наразі мають залишатися в депозитарії Euroclear. За його словами, спроби вилучення активів на користь України можуть спричинити серйозні юридичні проблеми.
- У 2025-му ЄС передав Україні 10,1 млрд євро із заморожених активів.
- Нещодавно видання Politico повідомило, що Європейська комісія запропонувала новий механізм, який може дозволити спрямувати мільярди євро заморожених російських активів на підтримку України, не вдаючись до прямої конфіскації.