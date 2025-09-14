Головне за неділю, 14 вересня: понад 170 боєзіткнень, наслідки вибуху на Київщині, ситуація в Куп'янську

Бойові дії на Донеччині, 173 бойових зіткнення, ворожі обстріли, операція ГУР МО на російській залізниці. Яким запам’ятається 1299-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 14 вересня відбулося 173 бойові зіткнення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 14 вересня – в новині.

У Генштабі ЗСУ також повідомили, що в ніч на 14 вересня у Київській області сталася детонація боєприпасів у поїзді, який перевозив військовий вантаж.

"Особовий склад не постраждав. Рух по залізничних коліях був зупинений, три вагони — відчеплені", ідеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що причину встановить розслідування та службова перевірка.

Через вчорашній вибух у потязі у Фастівському районі Київщини 28 потягів слідували зміненими маршрутами, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Було обмежено рух приміських потягів на Фастів, натомість запущені “човникові” поїзди на ділянці Київ-Боярка до найближчої точки. Київська ОВА забезпечила додаткові автобусні рейси на ці маршрути.

Більше інформації – в новині.

Згодом залізничники відновили інфраструктуру на дільниці Васильків-1 - Боярка на Київщині.

Російські окупанти продовжують спроби накопичити війська на півночі міста Куп'янськ Харківської області. Водночас ворог зазнає втрат, інформує ОСУВ "Дніпро".

"Вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп’янська, перебуває під вогневим контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо у місто", — ідеться у повідомленні.

У місті проводиться контрдиверсійна операція, навколо міста — пошуково-ударні дії.

Подробиці – в новині.

13 вересня бійці ГУР МО спільно із ССО здійснили унікальну з точки зору складності операцію з припинення залізничного сполучення окупантів за напрямком Орел-Курськ.

Про це повідомляють джерела LB.ua в Головному управлінні розвідки.

Унаслідок вибуху станом на 22.00 13 вересня було зупинено залізничне сполучення федерального значення, затримувалися понад 15 поїздів в обох напрямках.

Ще одну атаку здійснено в ніч на 14 вересня: близько 02:30 відбувся підрив залізничного сполучення Санкт-Петербург-Псков на перегоні Строганово-Мшинська. Там внаслідок атаки зійшов з рейок локомотив та знищено 15 паливних цистерн разом з пальним.

Докладніше – в новині.

Джерела LB.ua у ГУР МО також поінформували, що дрони ГУР 13 вересня уразили критично важливе для російського ВПК підприємство хімічної промисловості у Пермському краї РФ.

Як повідомляють джерела, 13 вересня ударні БпЛА Головного управління розвідки здійснили ураження критично важливого для російського ВПК підприємства хімічної промисловості РФ та другого за розміром у РФ виробника хімічної продукції органічного синтезу — ПАТ "Метафракс Кемикалс" в Пермському краї РФ. За попередньою інформацією, пошкоджено обладнання для виробництва карбаміду.

Варто зазначити, що продуктами підприємства є основні складові для виготовлення вибухових речовин: уротропін, метанол, пентрит, карбамід. Підприємство розташоване на відстані 1600 км від держкордону України.

Операцію реалізовано Силами безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО.

Тримаймося!