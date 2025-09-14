«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
На Київщині пошкоджено залізничну інфраструктуру, є постраждалі

Трьом жінкам надали медичну допомогу у зв’язку з гострою реакцією на стрес. 

Фото: pershij.com.ua

У Фастівському районі Київської області сталася надзвичайна подія, внаслідок якої пошкоджено залізничну інфраструктуру. Трьом жінкам надали меддопомогу.

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"У звʼязку з надзвичайною подією сталося пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі Київщини. Разом з командою Укрзалізниці та відповідними службами працюємо над ліквідацією наслідків", — ідеться у повідомленні.

Калашник додає, що організовано трансфер пасажирів поїзда №73 Харків - Перемишль до Києва: частину автобусом, решту згодом — потягом, що вирушив далі зміненим маршрутом.

Трьом жінкам надали медичну допомогу у зв’язку з гострою реакцією на стрес. Бригада екстреної медичної допомоги супроводжує пасажирів у потязі до столиці.

"На час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсуватимуть в обʼїзд ушкодженої ділянки через Миронівку або Коростень. Це означає відхилення від графіка, втім, залізничники прискорюють поїзди та працюють над усіма необхідними стиковками в ручному режимі", — додає наначальник ОВА.

Роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації тривають та мають бути завершені найближчим часом.
