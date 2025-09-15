Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Інтернет Starlink працював зі збоями, в Україні ліг по всьому фронту (уточнено)

Причини вивчають.

Інтернет Starlink працював зі збоями, в Україні ліг по всьому фронту (уточнено)
Фото: Facebook/Михайло Федоров

Вранці 15 вересня в роботі супутникового Інтернету Starlink сталися збої. Це глобальне явище, заявили в компанії. 

Збій торкнувся й України, повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (“Мадяр”). Відповідне повідомлення він опублікував близько 7:30. 

“Знов ліг Starlink вздовж всього фронту. 07:28 кч”, – йдеться у повідомленні. 

На сайті Starlink зазначили: "Starlink зараз має погіршений сервіс". Команда вивчає причини. 

Станом на 11 годину повідомлення про збої у роботі зникло з сайту компанії. 

Подібні збої траплялися і раніше, їх виправляли протягом невеликого відрізку часу. Минулого разу таке трапилося в липні, і збій був не лише в Україні, а загалом по світу. 

Супутниковий Інтернет Starlink є незамінним способом отримування і передачі інформації на лінії фронту, і від нього залежить можливість виконувати бойові завдання, зокрема, дронами. 
