У коаліції є суперечності з цього питання.

Німецький Християнсько-демократичний союз висловив незадоволення позицією своїх партнерів з коаліції, Соціал-демократичної партії, щодо обсягів військової допомоги Україні.

Як пише "Європейська правда", речник ХДС з питань зовнішньої політики Юрген Гардт заявив, що міністр фінансів Ларс Кнігбайль, який представляє в уряді СДП, має серйозніше ставитися до запитів міністра оборони Бориса Пісторіуса щодо зброї для України на 2026 рік. Очільник мінфіну відхилив збільшення допомоги нашій державі через "бюджетні міркування".

Речник християнських демократів на тіл порушення Росією повітряного простору Польщі назвав забезпечення високого рівня стримування в Україні "найкращою гарантією того, що цей складний етап європейської політики вдасться пройти мирно".