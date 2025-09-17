Радіо Свобода: місія НАТО “Східний вартовий” наразі не передбачає можливість збиття російських БпЛА над Україною

Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ГоловнаСуспільствоВійна

Радіо Свобода: місія НАТО “Східний вартовий” наразі не передбачає можливість збиття російських БпЛА над Україною

Місія “поширюється лише на території союзних держав”.

Радіо Свобода: місія НАТО “Східний вартовий” наразі не передбачає можливість збиття російських БпЛА над Україною
Два винищувачі F-16, ілюстративне фото
Фото: USAF

НАТО утримується від оцінок намірів Росії, які стояли за порушенням авіаційного простору Альянсу російськими дронами 10 вересня. Натомість місія “Східний вартовий”, яку НАТО запроваджує у Польщі, “поширюється лише на території союзних держав”. 

Про це “Радіо свобода” на умовах анонімності розповів високопосадовець НАТО.

Він назвав “безрозсудним і небезпечним”вчинком появу безпілотників РФ у небі над Польщею

“Аналізуючи таку ситуацію, потрібно враховувати багато чого. Іноді сліди дронів можуть відображатися в дублікаті. Іншими словами, ви можете бачити на радарі кілька слідів і лише один дрон, тому для зчитування цієї картини потрібно багато чого зробити… Це може коли-небудь стати повністю ясним, а може й не стати”, – заявив високопосадовець Альянсу.

Він додав, що значну кількість інформації можна отримати завдяки уламкам дронів, і розслідування на місці є прерогативою Польщі.

Джерело запевнило, що НАТО “працювало і продовжує працювати та отримувати уроки, які винесли з України”.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies