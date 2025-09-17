Радіо Свобода: місія НАТО “Східний вартовий” наразі не передбачає можливість збиття російських БпЛА над Україною

НАТО утримується від оцінок намірів Росії, які стояли за порушенням авіаційного простору Альянсу російськими дронами 10 вересня. Натомість місія “Східний вартовий”, яку НАТО запроваджує у Польщі, “поширюється лише на території союзних держав”.

Про це “Радіо свобода” на умовах анонімності розповів високопосадовець НАТО.

Він назвав “безрозсудним і небезпечним”вчинком появу безпілотників РФ у небі над Польщею.

“Аналізуючи таку ситуацію, потрібно враховувати багато чого. Іноді сліди дронів можуть відображатися в дублікаті. Іншими словами, ви можете бачити на радарі кілька слідів і лише один дрон, тому для зчитування цієї картини потрібно багато чого зробити… Це може коли-небудь стати повністю ясним, а може й не стати”, – заявив високопосадовець Альянсу.

Він додав, що значну кількість інформації можна отримати завдяки уламкам дронів, і розслідування на місці є прерогативою Польщі.

Джерело запевнило, що НАТО “працювало і продовжує працювати та отримувати уроки, які винесли з України”.