Кіт Келлог заявив, що заліт 19 російських дронів до Польщі не може бути випадковістю

«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ГоловнаПолітика

Кіт Келлог заявив, що заліт 19 російських дронів до Польщі не може бути випадковістю

Раніше президент США Трамп сказав, що заліт російських дронів до Польщі міг бути “помилкою”.

Кіт Келлог заявив, що заліт 19 російських дронів до Польщі не може бути випадковістю
Кіт Келлог
Фото: Bloomberg

Cпеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог не вважає випадковістю атаку російських дронів на територію Польщі.

Про це він заявив на 21-й Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), передає "Європейська правда".

"Залетіло 19 дронів – це не може бути випадковістю. Може бути одна хибна ціль, може дві, але не 19",– переконаний він.

На думку Келлога, Путін "діє цілеспрямовано, він посилає сигнал, і хоче почути відповідь – чи може він ще далі посунути межу (своїх можливих дій)".

"Ви вже це кіно бачили в Європі. Пам’ятаєте, коли Чемберлен сказав, що приніс мир  Європі, і що було далі",– додав генерал, натякаючи на згоду Європи на компроміси із Гітлером.

"Якщо ми не врахуємо уроки історії, то ми рухатимемося до третьої світової війни",– резюмує Келлог.

Одночасно американський генерал переконаний, що наразі єдність західних країн є безпрецедентною.

"Я не бачив, щоб з часів Другої світової війни, щоб альянс західних країн був таким сильним та єдиним",– вважає він.

Нагадаємо, раніше президент США Трамп сказав, що заліт російських дронів до Польщі міг бути “помилкою”.
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies