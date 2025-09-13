Кіт Келлог заявив, що заліт 19 російських дронів до Польщі не може бути випадковістю

Раніше президент США Трамп сказав, що заліт російських дронів до Польщі міг бути “помилкою”.

Cпеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог не вважає випадковістю атаку російських дронів на територію Польщі.

Про це він заявив на 21-й Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), передає "Європейська правда".

"Залетіло 19 дронів – це не може бути випадковістю. Може бути одна хибна ціль, може дві, але не 19",– переконаний він.

На думку Келлога, Путін "діє цілеспрямовано, він посилає сигнал, і хоче почути відповідь – чи може він ще далі посунути межу (своїх можливих дій)".

"Ви вже це кіно бачили в Європі. Пам’ятаєте, коли Чемберлен сказав, що приніс мир Європі, і що було далі",– додав генерал, натякаючи на згоду Європи на компроміси із Гітлером.

"Якщо ми не врахуємо уроки історії, то ми рухатимемося до третьої світової війни",– резюмує Келлог.

Одночасно американський генерал переконаний, що наразі єдність західних країн є безпрецедентною.

"Я не бачив, щоб з часів Другої світової війни, щоб альянс західних країн був таким сильним та єдиним",– вважає він.

Нагадаємо, раніше президент США Трамп сказав, що заліт російських дронів до Польщі міг бути “помилкою”.