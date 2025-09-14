Стефанчук: Верховна Рада виконала всі вимоги для початку переговорів про євроінтеграцію України

Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
ГоловнаПолітика

Стефанчук: Верховна Рада виконала всі вимоги для початку переговорів про євроінтеграцію України

Голова ВР взяв участь у щорічній конференції YES у Києві — важливій платформі діалогу України з міжнародними партнерами.

Стефанчук: Верховна Рада виконала всі вимоги для початку переговорів про євроінтеграцію України
Фото: rada.gov.ua

Верховна Рада виконала всі вимоги для початку переговорів про євроінтеграцію України. 

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у Києві.

"На панелі "Реформи, корупція та євроатлантична інтеграція" підкреслив: навіть у час війни Україна продовжує ухвалювати необхідні законодавчі зміни, адже саме вони відкривають шлях до ЄС і НАТО. Верховна Рада виконала всі вимоги для початку переговорів і працює над новими рішеннями — від цифровізації та прозорого регулювання до впровадження Антикорупційної стратегії", — зазначає Стефанчук.

Він наголосив, що Верховна Рада виконала всі вимоги для початку переговорів і працює над новими рішеннями — від цифровізації і прозорого регулювання до впровадження Антикорупційної стратегії.

"Європейська інтеграція для нас — не гасло, а стратегічний вибір. Ми вже підготувалися до відкриття першого переговорного кластера "Основи процесу вступу до ЄС" та подали позиційні документи за всіма напрямами", — додав Стефанчук.

Як наголосив голова ВР, "українці довели, що здатні виконувати найскладніші завдання. І ми продовжимо це робити разом із європейськими партнерами, щоб наблизити справедливий мир і забезпечити членство України в ЄС та НАТО".
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies