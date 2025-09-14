Стефанчук: Верховна Рада виконала всі вимоги для початку переговорів про євроінтеграцію України

Голова ВР взяв участь у щорічній конференції YES у Києві — важливій платформі діалогу України з міжнародними партнерами.

Верховна Рада виконала всі вимоги для початку переговорів про євроінтеграцію України.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у Києві.

"На панелі "Реформи, корупція та євроатлантична інтеграція" підкреслив: навіть у час війни Україна продовжує ухвалювати необхідні законодавчі зміни, адже саме вони відкривають шлях до ЄС і НАТО. Верховна Рада виконала всі вимоги для початку переговорів і працює над новими рішеннями — від цифровізації та прозорого регулювання до впровадження Антикорупційної стратегії", — зазначає Стефанчук.

Він наголосив, що Верховна Рада виконала всі вимоги для початку переговорів і працює над новими рішеннями — від цифровізації і прозорого регулювання до впровадження Антикорупційної стратегії.

"Європейська інтеграція для нас — не гасло, а стратегічний вибір. Ми вже підготувалися до відкриття першого переговорного кластера "Основи процесу вступу до ЄС" та подали позиційні документи за всіма напрямами", — додав Стефанчук.

Як наголосив голова ВР, "українці довели, що здатні виконувати найскладніші завдання. І ми продовжимо це робити разом із європейськими партнерами, щоб наблизити справедливий мир і забезпечити членство України в ЄС та НАТО".