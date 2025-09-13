Сікорський не вірить у дієвість гарантій безпеки для України від інших країн, оскільки не бачить охочих воювати з РФ

Також польський дипломат нагадав про Будапештський меморандум, який не працює. Сікорський закликав сконцентруватися на військовій допомозі Україні замість переговорів про безпекові гарантії.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що не вірить у дієвість будь-яких гарантій для України, і запропонував відмовитися від цього терміну.

Про це він заявив у виступі на щорічній зустрічі Yalta European Strategy у Києві, повідомляє "Європейська правда".

Сікорський заявив, що Україна, на його переконання, "вже має гарантії, нехай вони і називаються "запевненнями" у Будапештському меморандумі". У разі надання інших, більш конкретних гарантій, вони не спрацюють, переконаний він.

Міністр нагадав, що мета безпекових гарантій для України, які обговорюються, стримувати Росію від нової агресії: "Мовляв, якщо ви нападете на того, кому надані гарантії (тобто на Україну – ред.), ми розпочнемо війну на його захист".

"Тобто якщо ми надаємо безпекові гарантії Україні – ми говоримо, що можемо почати війну проти Росії. І я не вважаю, що це переконливо, що до цього є довіра. Хто хочете воювати з Росією – може почати це просто зараз. Але я щось не бачу охочих, – поділився він своїми міркуваннями. – Але у міжнародних відносинах немає нічого гіршого, ніж надати гарантії, яким немає довіри".

Сікорський закликав визнати, що йдеться не про гарантії для України.

"Зараз ми говоримо не про гарантії, а про моніторинг миру і посилення України", – підкреслив він.

Сікорський також закликав сконцентруватися на військовій допомозі Україні замість переговорів про безпекові гарантії.

"Я боюся, що ця самопоглинаюча дискусія руйнує і демобілізує політиків від більш термінової задачі – пошуку грошей для України на 2026 і 2027 роки", – пояснив він.

Як зазначає “Європейська правда”, виступ Сікорського змусив публічно опонувати йому дипрадника президента України, заступника голови ОПУ Ігоря Жовкву. "Будь ласка, забудьмо цей ганебний Будапештський меморандум. Це не найкращий приклад, точніше, це один з найгірших прикладів домовленостей щодо безпеки України", – заявив він, зауваживши, що впевнений у дієвості ідей про гарантії Україні, які зараз обговорюються.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що вже фактично готовий базовий документ щодо безпекових гарантій для України. Президент зазначив, що деталі уважно відпрацьовуються, все буде погоджено з усіма партнерами. Тепер треба дотиснути Росію до закінчення бойових дій.