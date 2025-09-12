Генасамблея ООН проголосувала за підтримку уряду Палестини, вільного від ХАМАС

Генеральна Асамблея ООН проголосувала за підтримку уряду Палестини, вільного від ХАМАС. Це сталось в рамках компромісу, який передбачає, що арабські держави засуджують напад на Ізраїль у жовтні 2023 року в обмін на чітку підтримку палестинської держави.

Про це повідомляє The Guardian.

“Мета полягає в тому, щоб показати, що Ізраїль та США ізольовані в протистоянні довгостроковому вирішенню війни в Газі, і як такі країни, як Німеччина, яка є рішучим прихильником Ізраїлю, підтримують рішення, за яким Палестинська адміністрація керує Західним берегом і Газою”, - йдеться у повідомленні.

За це проголосували 142 країни, утримались 12, проти - 10, серед них США, Ізраїль, Аргентина та Угорщина.

Україна, як і більшість країн Європи, проголосувала за резолюцію. Також її підтримала Росія.

Авторами резолюції виступили Франція та Саудівська Аравія.

У ній вказано “ми засуджуємо напади, скоєні 7 жовтня ХАМАСом проти цивільного населення”, та “ХАМАС повинен звільнити всіх заручників”, які утримуються в Газі.

“У контексті закінчення війни в Газі, ХАМАС повинен припинити здійснення своєї влади над сектором Газа та передати свою зброю Палестинській адміністрації за підтримки та співпраці міжнародної спільноти, відповідно до мети створення суверенної та незалежної держави Палестина”, - також вказано у документі.

Також згадується розгортання “тимчасової міжнародної стабілізаційної місії” за мандатом Ради Безпеки ООН для захисту населення, підтримки зміцнення потенціалу палестинської держави та надання “гарантій безпеки Палестині та Ізраїлю”.

Водночас ХАМАС заявив, що не погодиться на роззброєння, доки не буде створено суверенну палестинську державу.

А Денні Данон, посол Ізраїлю в ООН, заявив, що резолюція не є серйозною спробою миротворчості.

“Це не дипломатія, це театр, ретельно поставлена вистава для заголовків, а не для миру”, - наголосив він.