ГоловнаСвіт

Нетаньягу підписав угоду про будівництво тисяч нових будинків на Західному березі

“Палестинської держави не буде” ‒ заявив очільник ізраїльського уряду під час візиту до поселення Маале Адумім на Західному березі, поблизу якого зведуть будинки.

Вид на поселення Маале-Адумім на Західному березі річки Йордан
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу офіційно підписав рамкову угоду, яка передбачає будівництво тисяч нових будинків у рамках суперечливих планів розширення поселень на Західному березі.

Про це повідомляє DW.

“Палестинської держави не буде. “Ми збираємося виконати свою обіцянку, що палестинської держави не буде, це місце належить нам.” ‒ заявив Нетаньягу під час візиту до поселення Маале Адумім на Західному березі, поблизу якого зведуть будинки.

Прем’єр-міністр додав, що “ми будемо захищати нашу спадщину, нашу землю та нашу безпеку”.

Більше про проєкт поселення E1

У рамках проєкту буде збудовано близько 3400 нових будинків на ділянці землі, відомій як E1, площею приблизно 12 квадратних кілометрів.

Проєкт пролягатиме через окупований Західний берег, ізолюючи його від Східного Єрусалиму.

Палестинці вважають Східний Єрусалим столицею потенційної майбутньої держави. Цей принцип є центральним у врегулюванні двох держав, яке підтримує більшість міжнародної спільноти.

Проєкт у серпні схвалив правий уряд Ізраїлю. Кілька західних урядів, зокрема Німеччини, засудили ці плани.

Проєкт був заблокований протягом багатьох років через сильний опір з боку світу. Reuters зазначає, що загальні інвестиції в проєкт, який включатиме додавання доріг та модернізацію основної інфраструктури, оцінюються майже в 1 мільярд доларів.

  • Відповідно до міжнародного права, ізраїльські поселення на Західному березі річки Йордан, який Ізраїль окупував у 1967 році, є незаконними.
