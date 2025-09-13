Трамп знову переплутав Вірменію з Албанією, розповідаючи про війни

І не зміг згадати імена лідерів, які були в нього в Овальному кабінеті.

Президент США Дональд Трамп вдруге за останні кілька тижнів помилився, розповідаючи про залагоджені ним військові конфлікти, замість Вірменії вживши назву Албанії.

Як пише "Укрінформ", республіканець в етері каналу Fox News заявив, нібито зупинив війну між Албанією та Азербайджаном.

Господар Білого дому також описав зустріч в Овальному кабінеті з прем'єром Вірменії Ніколою Пашиняном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, але не назвав імен лідерів. За його словами, представники сторін сиділи "далеко одне від одного", але Трамп сказав їм "об'єднатися, обійнятися та помиритися".

Загалом президент США нарахував сім конфліктів, які нібито власноруч завершив, і знову визнав, що вважав війну в Україні "найлегшою для залагодження", але усе виявилося навпаки.