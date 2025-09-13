Джорджо Армані заповів продати свою компанію або вивести на біржу

За життя дизайнер ретельно стежив за тим, щоб бренд залишався незалежним.

Згідно з оприлюдненим заповітом відомого італійського модельєра Джорджо Армані, його компанія упродовж наступних років має бути проданою або розміщеною на біржі.

Як пише The Guardian, це несподіване рішення від дизайнера, який упродовж всієї своєї успішної кар'єри наполягав на тому, щоб його бренд залишався незалежним, і зберігав повний контроль над власним бізнесом.

Армані не мав дітей, тому виконання його останньої волі лягає на сестру та племінників. Вони упродовж 18 місяців зобов'язані продати 15% компанії одному з великих брендів, з якими співпрацював або яким довіряв модельєр - Louis Vuitton, L'Oreal чи EssilorLuxottica.

Згодом ще від 30 до 55 відсотків цей же покупець отримає в період від трьох до п'яти років. Проте 30% усе одно залишиться у розпорядженні створеного Армані фонду. Як альтернатива, компанія може бути перетворена на публічну і виведена на біржу.