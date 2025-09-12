ЄС та Індія прагнуть до кінця року укласти масштабну торговельну угоду

Нью-Делі намагається диверсифікувати зовнішню торгівлю та зменшити залежність від американського ринку.

Євросоюз та Індія активізували переговори про укладення всеосяжної угоди про вільну торгівлю, заявив міністр торгівлі та промисловості Індії Піюш Гоял, передає Bloomberg.

«Індія та Європейський Союз працюють із щирістю та відданістю, щоб фіналізувати комплексну й збалансовану угоду про вільну торгівлю», — сказав Гоял на бізнес-форумі в Нью-Делі 12 вересня.

За словами міністра, пошук «ідеальної угоди» не повинен стати на заваді якнайшвидшому завершенню переговорів.

На тлі запровадження президентом США Дональдом Трампом 50% тарифу на індійські товари, Нью-Делі намагається диверсифікувати зовнішню торгівлю та зменшити залежність від американського ринку. За підрахунками Bloomberg Economics, у разі збереження мит американський експорт Індії може впасти на 52%, а ВВП країни — скоротитися майже на 1% у середньостроковій перспективі.

Єврокомісар із питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович, який перебуває в Індії для переговорів, заявив, що процес просувається із «безпрецедентною швидкістю».

«Ми формуємо економічно значущий, взаємовигідний пакет, який допоможе бізнесу та громадянам в Європі й Індії. Обидві сторони намагаються завершити угоду до кінця року», — наголосив він.