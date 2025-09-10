​Кримські цілі
ГоловнаПолітика

Зеленський провів розмову з лідерами НАТО та ЄС щодо нічної масованої атаки РФ

Україна вже запропонувала Польщі допомогу у збитті російських дронів.

Зеленський провів розмову з лідерами НАТО та ЄС щодо нічної масованої атаки РФ
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з ключовими європейськими лідерами після масованої атаки російських дронів, частина яких уночі порушила повітряний простір Польщі.

Про це Зеленський розповів у соцмережах.

За словами глави держави, він обговорив ситуацію з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Ми всі однаково розуміємо, що це абсолютно інший рівень ескалації з боку Росії. Має бути відповідна реакція", – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що цього разу кількість дронів була значно більшою, ніж у попередніх інцидентах, а також вони залітали не лише з території України, а й з Білорусі.

Зеленський розповів, що уламки збитих безпілотників, серед яких були іранські "шахеди", виявили у багатьох містечках та селах Польщі. Українські військові передають польській стороні всю наявну інформацію про атаку.

Президент наголосив на необхідності спільного створення ефективної системи протиповітряного захисту над Європою та значного збільшення фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів.

Україна вже запропонувала Польщі допомогу у збитті російських дронів, включно з навчаннями та обміном досвідом. Зеленський і Туск домовилися про координацію дій на військовому рівні та співпрацю з усіма країнами-членами НАТО.
