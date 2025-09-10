Росія засудила ізраїльський удар по Катару

У Москві цей удар назвали “грубим порушенням” Статуту ООН.

Росія засудила напад Ізраїлю на членів ХАМАС у Катарі.

Про це повідомляє Reuters.

“Росія вважає цей інцидент грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН, посяганням на суверенітет і територіальну цілісність незалежної держави та кроком, що веде до подальшої ескалації та дестабілізації ситуації на Близькому Сході”, - заявили у МЗС Росії.

Також у Москві закликали всі сторони утриматися від дій, які призведуть до подальшої ескалації ізраїльсько-палестинського конфлікту.

“Такі методи боротьби з тими, кого Ізраїль вважає своїми ворогами та опонентами, заслуговують на найрішучіший осуд”, - зазначили у зовнішньополітичному відомстві Росії.