Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
​Кримські цілі
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
ГоловнаПолітика

Росія засудила ізраїльський удар по Катару

У Москві цей удар назвали “грубим порушенням” Статуту ООН.

Росія засудила ізраїльський удар по Катару
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров
Росія засудила напад Ізраїлю на членів ХАМАС у Катарі.

Про це повідомляє Reuters.

“Росія вважає цей інцидент грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН, посяганням на суверенітет і територіальну цілісність незалежної держави та кроком, що веде до подальшої ескалації та дестабілізації ситуації на Близькому Сході”, - заявили у МЗС Росії.

Також у Москві закликали всі сторони утриматися від дій, які призведуть до подальшої ескалації ізраїльсько-палестинського конфлікту.

“Такі методи боротьби з тими, кого Ізраїль вважає своїми ворогами та опонентами, заслуговують на найрішучіший осуд”, - зазначили у зовнішньополітичному відомстві Росії.

  • 9 вересня Ізраїль завдав удару по керівництву ХАМАС у Катарі. Ціллю стали представники терористичного угруповання, які брали участь у переговорах щодо припинення вогню в Смузі Гази.

  • Катар, який виступає посередником між Ізраїлем та ХАМАС, різко засудив напад. Влада країни заявила, що це «боягузливе» порушення міжнародного права.

  • Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з ударом по столиці Катару – Досі, який стався 9 вересня в густонаселеному районі, де розташовані іноземні дипломатичні представництва.
