Росія засудила ізраїльський удар по Катару

Росія засудила напад Ізраїлю на членів ХАМАС у Катарі.
Про це повідомляє Reuters.
“Росія вважає цей інцидент грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН, посяганням на суверенітет і територіальну цілісність незалежної держави та кроком, що веде до подальшої ескалації та дестабілізації ситуації на Близькому Сході”, - заявили у МЗС Росії.
Також у Москві закликали всі сторони утриматися від дій, які призведуть до подальшої ескалації ізраїльсько-палестинського конфлікту.
“Такі методи боротьби з тими, кого Ізраїль вважає своїми ворогами та опонентами, заслуговують на найрішучіший осуд”, - зазначили у зовнішньополітичному відомстві Росії.
9 вересня Ізраїль завдав удару по керівництву ХАМАС у Катарі. Ціллю стали представники терористичного угруповання, які брали участь у переговорах щодо припинення вогню в Смузі Гази.
Катар, який виступає посередником між Ізраїлем та ХАМАС, різко засудив напад. Влада країни заявила, що це «боягузливе» порушення міжнародного права.
Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з ударом по столиці Катару – Досі, який стався 9 вересня в густонаселеному районі, де розташовані іноземні дипломатичні представництва.