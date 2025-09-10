Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Кая Каллас: є ознаки, що порушення Росією повітряного простору Польщі було навмисним

Дипломатка заявила, що Європа «має підвищити ціну для Москви» через ескалацію війни Росією.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що минулої ночі в Польщі ми стали свідками найсерйознішого порушення європейського повітряного простору Росією з початку війни, і є ознаки, що воно було навмисним, а не випадковим.

“Я підтримую зв'язок з генсеком НАТО Марком Рютте та главою МЗС Польщі. ЄС повністю солідарний з Польщею”, – написала Каллас.

Вона додала, що Росія війну ескалує, а не закінчує.

“Ми повинні підвищити ціну для Москви, посилити підтримку України та інвестувати в оборону Європи. ЄС відіграє важливу роль, і ми підтримуватимемо такі ініціативи, як лінія оборони “Східний прикордонний щит”, – написала Каллас.
