Андрій Сибіга анонсував завтрашні консультації щодо прав угорської національної меншини в Україні

Глава МЗС запевнив, що Україна готова працювати над усіма двосторонніми питаннями на взаємоповазі.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів про розмову з угорським колегою Петером Сіярто.

“Під час нашої розмови я повідомив Петеру Сіярто про ескалацію терору Росією та підтвердив відданість України мирним зусиллям”, - написав Андрій Сибіга.

Також міністри обговорили майбутній візит віце-прем'єр-міністра України Тараса Качки до Будапешта та інші майбутні двосторонні контакти між Україною та Угорщиною.

Андрій Сибіга анонсував завтрашні консультації щодо прав угорської національної меншини, і запевнив, що Україна готова працювати над усіма двосторонніми питаннями на взаємоповазі.

“Я наголосив на необхідності якомога швидше відкрити переговорні кластери в переговорах про вступ України до ЄС та забезпечити підтримку цього кроку всіма державами-членами ЄС”, - зазначив очільник української дипломатії.

Глава МЗС привітав 10-річну угоду Угорщини про постачання газу з Shell як важливий крок до зміцнення енергетичної безпеки регіону та всієї Європи.