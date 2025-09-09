“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
ГоловнаПолітика

Білий дім: Трамп доручив Віткоффу попередити Катар про удар Ізраїлю

Звідки США дізнались про удар по Катару, не повідомляється.

Білий дім: Трамп доручив Віткоффу попередити Катар про удар Ізраїлю
Стів Віткофф

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що президент США Дональд Трамп "дуже погано" ставиться до удару Ізраїлю по цілях ХАМАС у Катарі, повідомляє Reuters.

Лівітт розповіла, що американські військові повідомили Білий дім у вівторок вранці про те, що Ізраїль завдасть удару по Катару, але не уточнила, хто попередив американських військових.

Ліквідація ХАМАС, який нажився на стражданнях тих, хто живе в Газі, є гідною метою. Президент Трамп негайно доручив спеціальному посланнику Віткоффу повідомити катарців про майбутній напад, що він і зробив”, - сказала Лівітт.

У Білому дому наголосили, що вважають Катар сильним союзником у Перській затоці та покладаються на катарців у ролі посередника в переговорах, спрямованих на досягнення припинення вогню у війні в Газі.

Лівітт додала, що після удару Трамп поговорив як з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, так і з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом аль-Тані.

  • 9 вересня Ізраїль завдав удару по керівництву ХАМАС у Катарі. Ціллю стали представники терористичного угруповання, які брали участь у переговорах щодо припинення вогню в Смузі Гази.
  • Катар, який виступає посередником між Ізраїлем та ХАМАС, різко засудив напад. Влада країни заявила, що це “боягузливе” порушення міжнародного права.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies