Білий дім: Трамп доручив Віткоффу попередити Катар про удар Ізраїлю

Звідки США дізнались про удар по Катару, не повідомляється.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що президент США Дональд Трамп "дуже погано" ставиться до удару Ізраїлю по цілях ХАМАС у Катарі, повідомляє Reuters.

Лівітт розповіла, що американські військові повідомили Білий дім у вівторок вранці про те, що Ізраїль завдасть удару по Катару, але не уточнила, хто попередив американських військових.

“Ліквідація ХАМАС, який нажився на стражданнях тих, хто живе в Газі, є гідною метою. Президент Трамп негайно доручив спеціальному посланнику Віткоффу повідомити катарців про майбутній напад, що він і зробив”, - сказала Лівітт.

У Білому дому наголосили, що вважають Катар сильним союзником у Перській затоці та покладаються на катарців у ролі посередника в переговорах, спрямованих на досягнення припинення вогню у війні в Газі.

Лівітт додала, що після удару Трамп поговорив як з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, так і з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом аль-Тані.