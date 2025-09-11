Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії у Києві. Сторони обговорили санкції проти РФ

Сьогодні, 11 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

“Радий вітати в Україні Президента Фінляндії Александра Стубба – друга нашої держави, людину, яка так багато робить, щоб підтримати нас, щоб зупинити війну та надійно гарантувати безпеку”, – заявив Зеленський.

Президент повідомив, що сьогодні сторони говорили предметно по багатьох напрямах. Приділили багато уваги тому нападу, який учора росіяни здійснили проти Польщі.

“Все вказує на те, що запуск російських дронів на територію Польщі через території України та Білорусі був продуманим і точно не є випадковістю. Росія, на жаль, має можливості продовжувати й розширювати свою агресію. Потрібні сильні кроки, і не тільки від Європи, сильний тиск, які реально обмежать потенціал російської войовничості”, – заявив Зеленський.

Він подякував Фінляндії за підтримку всієї санкційної роботи. Україна очікує на 19-й пакет санкцій Євросоюзу. Також Зеленський подякував Фінляндії за підтримку руху України до Євросоюзу і відкриття кластерів.

Окремо сторони обговорили питання укриттів.

“Ми в Україні цінуємо, що Фінляндія бере участь в таких ініціативах, як коаліція укриттів. Це те, що допомагає нам не тільки на рівні держав, але й на рівні наших громад. Важливо активізувати роботу й саме таких наших коаліцій, усю співпрацю, яка допомагає країні, громадам, кожній людині”, – заявив Зеленський.