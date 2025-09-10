Глава МЗС Польщі вважає, що російські шахеди цілеспрямовано атакували Польщу

Міністр каже, що БпЛА «не збилися з курсу».

Віцепрем’єр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що російські дрони минулої ночі «не збилися з курсу», а навмисне атакували Польщу, назвавши «брехнею та запереченнями» заяви Росії, пише The Guardian.

Сікорський запис відео і оприлюднив на своїх сторінках у соцмережах, де подякував Нідерландам, Італії та Німеччині за допомогу у реагуванні на вторгнення ворожих дронів на польську територію.

«Було пошкоджене майно, але, на щастя, ніхто не постраждав», — сказав міністр, наголосивши, що «навіть попри те, що НАТО не перебуває у стані війни, російська агресія виходить за межі України».

Він заявив, що «знає про твердження Росії, ніби немає доказів, що це були саме російські дрони, і навіть припущення про українську провокацію», але підкреслив, що «брехня і заперечення» — це «типова радянська відповідь».

«Кремль знову насміхається з мирних зусиль президента Трампа», — додав Сікорський.

«Польща, ЄС і НАТО не дозволять себе залякати й продовжать підтримувати хоробрий український народ. Настав час керівництву Росії усвідомити, що спроба відбудувати останню імперію Європи приречена на провал», — наголосив глава МЗС Польщі.