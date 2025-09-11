«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
ГоловнаСвіт

Латвія закриває повітряний простір на кордоні з Білоруссю та Росією

Рішення дозволить повністю контролювати цю зону, полегшить виявлення несанкціонованих літаючих об'єктів і звільнить її для винищувачів Балтійської місії повітряного патрулювання НАТО та латвійських ППО.

Латвія закриває повітряний простір на кордоні з Білоруссю та Росією
Ілюстративне фото
Фото: F64

Латвія оголосила про закриття повітряного простору на своєму східному кордоні з Білоруссю та Росією.

Про це повідомляє LSM

Міністр оборони Андріс Спрудс повідомив, що польоти заборонять з 18 години 11 вересня, мінімум на тиждень.

Повітряний простір закриють до висоти шість тисяч метрів в 50-кілометровій зоні від зовнішнього кордону країни.

Як пояснив міністр оборони, це дозволить повністю контролювати цю зону, полегшить виявлення несанкціонованих літаючих об'єктів і звільнить її для винищувачів Балтійської місії повітряного патрулювання НАТО та латвійських ППО.

За словами Спрудса, цей крок також дозволить розширити можливості випробувань систем акустичного спостереження за повітряним простором, моделювання дій БПЛА і протидії їм, а також розгорнути і підготувати додаткові мобільні бойові підрозділи.

Це обмеження вводять за рекомендацією Національних збройних сил Латвії. 

"Російські безпілотники в повітряному просторі НАТО - це сигнал тривоги, і ми повинні зробити все можливе, щоб не допустити ескалації атак з використанням безпілотників", - зазначив Спрудс.

 Раніше Польща також запровадила обмеження на повітряний рух уздовж кордонів з Україною і Білоруссю. Це сталося після того, як вночі 10 вересня під час чергового масованого нападу проти України більше 10 російських дронів перетнули повітряний кордон Польщі. Це траплялося і раніше, але цього разу країна уперше вирішила їх збивати. Дрони були бойовими, не “приманками”. Один будинок зазнав пошкоджень.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies