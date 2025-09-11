Латвія закриває повітряний простір на кордоні з Білоруссю та Росією

Рішення дозволить повністю контролювати цю зону, полегшить виявлення несанкціонованих літаючих об'єктів і звільнить її для винищувачів Балтійської місії повітряного патрулювання НАТО та латвійських ППО.

Латвія оголосила про закриття повітряного простору на своєму східному кордоні з Білоруссю та Росією.

Про це повідомляє LSM.

Міністр оборони Андріс Спрудс повідомив, що польоти заборонять з 18 години 11 вересня, мінімум на тиждень.

Повітряний простір закриють до висоти шість тисяч метрів в 50-кілометровій зоні від зовнішнього кордону країни.

Як пояснив міністр оборони, це дозволить повністю контролювати цю зону, полегшить виявлення несанкціонованих літаючих об'єктів і звільнить її для винищувачів Балтійської місії повітряного патрулювання НАТО та латвійських ППО.

За словами Спрудса, цей крок також дозволить розширити можливості випробувань систем акустичного спостереження за повітряним простором, моделювання дій БПЛА і протидії їм, а також розгорнути і підготувати додаткові мобільні бойові підрозділи.

Це обмеження вводять за рекомендацією Національних збройних сил Латвії.

"Російські безпілотники в повітряному просторі НАТО - це сигнал тривоги, і ми повинні зробити все можливе, щоб не допустити ескалації атак з використанням безпілотників", - зазначив Спрудс.

Раніше Польща також запровадила обмеження на повітряний рух уздовж кордонів з Україною і Білоруссю. Це сталося після того, як вночі 10 вересня під час чергового масованого нападу проти України більше 10 російських дронів перетнули повітряний кордон Польщі. Це траплялося і раніше, але цього разу країна уперше вирішила їх збивати. Дрони були бойовими, не “приманками”. Один будинок зазнав пошкоджень.