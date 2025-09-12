В Івано-Франківську двоє п’яних молодиків побили нацгвардійця. Їх затримали інші бійці НГУ і передали поліції

В Івано-Франківську двоє чоловіків у нетверезому стані побили військовослужбовця Національної гвардії під час служби. Інцидент трапився 10 вересня.

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області.

Під час патрулювання центральної частини міста, військовослужбовці Нацгвардії зупинили двох чоловіків, які поводилися агресивно та провокували перехожих.

"Молодики чіплялися до громадян, нецензурно висловлювались та ігнорували численні зауваження нацгвардійців. А згодом на очах у людей, які зібралися поруч, почали конфліктувати з військовослужбовцями. Одного із гвардійців повалили на землю та завдали йому численних ударів. Жодних викликів на 102 за даним фактом не надходило", - йдеться в повідомленні.

Нацгвардійці самі затримали порушників та доставили їх до районного управління поліції. Поліцейські встановили особи зловмисників. Це - мешканці Яремчі 22 та 17 років, обидва перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Постраждалого 25-річного військовослужбовця доставлено до лікарні. Медики діагностували в нього тілесні ушкодження.

Розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 296 ( Хуліганство) Кримінального кодексу. Слідчі повідомили одному з фігурантів про підозру.

Поліція Прикарпаття нагадує, що будь-які прояви агресії та непокори законним вимогам правоохоронців завжди матимуть правові наслідки.